В Украине снова жара до +32: прогноз погоды на 20 августа от ObozTV

До конца недели почти по свой территории Украины продержится сухая и жаркая погода.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 20 августа.

На западе переменная облачность, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +32 градуса, ночью +16.

На севере ясно и сухо. Дневной максимум +27 градусов, ночью на термометрах +14.

На востоке по прогнозу также хороший солнечный день. Воздух прогреется до +29, ночью столбик термометра опустится до +15.

Югу и Крыму обещают безоблачное небо и отсутствие осадков. Температура днем +31 градус, ночью на термометрах +17.

В центральных областях погожий день. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +15.

В Киеве тоже солнечно и сухо. Дневной максимум +29, ночью +19 градусов и ясное звездное небо.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики уже порадовали украинцев прогнозом на сентябрь – в первый месяц осени ожидается почти летняя погода с комфортными дневными температурами.

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