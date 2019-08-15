Прохладный конец недели: прогноз погоды в Украине на 16 августа от ObozTV

Синоптическая ситуация в Украине пока не меняется. Конец рабочей недели будет свежим и местами облачным, жара удержится только на юге.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 16 августа.

На западе небо затянет облаками, которые принесут вероятные дожди. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +10.

Северу также обещают пасмурный день, но без осадков. Дневной максимум +21, ночью на термометрах +11 градусов.

На востоке сухая погода с переменной облачностью. Воздух днем прогреется до +28 градусов, ночью столбик термометра опустится до +18.

На юге и в Крыму преимущественно солнечно, ни капли осадков. Температура днем +32 градуса, ночью +18.

В центральных областях переменная облачность, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +26 градусов, ночью +11.

Киеву синоптики обещают солнечную и сухую погоду. Дневной максимум +21, ночью +16 градусов.

OBOZREVATEL напоминает, что снижение температуры на Правобережной Украине ожидается до конца текущей недели. После 18 августа синоптики пообещали улучшения погодных условий.

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