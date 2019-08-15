Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Прохладный конец недели: прогноз погоды в Украине на 16 августа от ObozTV

215 Читать материал на украинском

Синоптическая ситуация в Украине пока не меняется. Конец рабочей недели будет свежим и местами облачным, жара удержится только на юге.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 16 августа.

На западе небо затянет облаками, которые принесут вероятные дожди. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +10.

Северу также обещают пасмурный день, но без осадков. Дневной максимум +21, ночью на термометрах +11 градусов.

На востоке сухая погода с переменной облачностью. Воздух днем прогреется до +28 градусов, ночью столбик термометра опустится до +18.

На юге и в Крыму преимущественно солнечно, ни капли осадков. Температура днем +32 градуса, ночью +18.

Прохладный конец недели: прогноз погоды в Украине на 16 августа от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

В центральных областях переменная облачность, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +26 градусов, ночью +11.

Киеву синоптики обещают солнечную и сухую погоду. Дневной максимум +21, ночью +16 градусов.

OBOZREVATEL напоминает, что снижение температуры на Правобережной Украине ожидается до конца текущей недели. После 18 августа синоптики пообещали улучшения погодных условий.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Темы
Прогноз погоды Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...