Жара отступит, но не везде: прогноз погоды в Украине на 15 августа от ObozTV

Жара ненадолго отступает, только на востоке и юге Украины сохранится температура выше +30 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 15 августа.

На западе переменная облачность, осадков не прогнозируют. Воздух днем прогреется до +23 градусов, ночью на термометрах +11.

В северных областях небо затянет облаками, но дождей не обещают. Дневной максимум +22 градуса, ночной минимум +11.

На востоке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +32 градуса, ночью +17.

На юге и в Крыму преимущественно облачно, но осадков не будет. Днем максимум +34 градуса, ночью на термометрах +17.

В центральных областях также облачная, но сухая погода. Днем воздух прогреется до +24 градусов, ночью на термометрах +11.

В Киеве небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +15.

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык дал ObozTV прогноз погоды на ближайшие дни, до 17-18 августа. Он также рассказал, какую погоду стоит ожидать на следующей неделе.

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