На Маковея в Украине резко похолодает: прогноз погоды на 14 августа от ObozTV

На праздник Медового Спаса (Маковея) в восточных и центральных регионах Украины сохранится жара. А вот на запад и север в этот день придет прохладный фронт.

ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 14 августа.

В западных областях переменная облачность, местами прогнозируют кратковременные дожди. Воздух днем прогреется до +25 градусов, ночью на термометрах +15.

На севере дождь. Дневной максимум +22 градуса, ночной минимум +16.

Востоку прогнозируют солнечную и сухую погоду. Днем максимальная температура достигнет +32 градусов, ночью +18 градусов.

На юге и в Крыму жара до +35 градусов, ясно и сухо. Ночью на термометрах +18.

Центральным областям обещают пасмурный день. Преимущественно сухо, только в Виннице пройдет дождь. Дневной максимум +33 градуса, ночью +17.

В Киеве по прогнозу небольшой дождь. Температура воздуха днем +22 градуса, ночью +19.

OBOZREVATEL напоминает, что ранее Укргидрометцентр предупреждал о непогоде 14 августа. Местами в западных, северных и Винницкой областях возможны грозы, град и шквалы до 25-28 м/с.

14 августа православные христиане будут отмечать Медовый Спас. В этот день принято освящать в церкви мед, воду и букет-оберег – маковейчик. О других приметах можно почитать в этой статье.

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