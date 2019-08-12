Жара ударит по Украине с новой силой: прогноз погоды на 13 августа от ObozTV

Во вторник жара с новой силой ударит по Украине. Дожди отступили, и прохлады ожидать не стоит.

ObozTV представляет прогноз погоды на 13 августа.

На западе воздух раскалится до +34. День обещает быть сухим и жарким. Ночью температура опустится до +19 градусов.

Северу прогнозируют чистое и безоблачное небо. Дневной максимум +33, ночью на термометрах +14 градусов.

На востоке ясно и сухо. Днем воздух прогреется до +30 градусов, ночью столбик термометра опустится до +16.

На юге и в Крыму солнечно, ни капли осадков. Днем стрелка термометра поднимется до +32 градусов, ночью опустится до +19.

В центральных областях по прогнозу погожий день. Температура воздуха днем +33, ночью +17 градусов.

Киеву синоптики тоже обещают солнечную и сухую погоду. Дневной максимум +33, ночью +19 градусов.

OBOZREVATEL напоминает, что ранее известный синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на всю неделю с 12 по 18 августа и рассказала, когда жара уйдет за пределы Украины.

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