Понедельник в Украине будет жарким: прогноз погоды на 12 августа от ObozTV

Новая неделя не принесет существенных изменений в температурном режиме. В Украине сохранится жаркая погода, на юге до +33 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 12 августа.

На западе переменная облачность, осадков не прогнозируют. Воздух днем прогреется до +32 градусов, ночью на термометрах +15.

В северных областях солнечно и сухо. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +17.

На востоке хороший солнечный день. Температура воздуха днем +29 градусов, ночью +15.

На юге и в Крыму жарче всего – днем до +33, ночью на термометрах +19 градусов. День обещает быть погожим.

В Центральной Украине безоблачная и сухая погода. Днем воздух прогреется до +28 градусов, ночью на термометрах +14.

В столице немного облачно, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +27 градусов, ночью +17 и ясное звездное небо.

Как писал OBOZREVATEL, погода на курортах Украины в августе будет способствовать хорошему отдыху. По данным Укргидрометцентра, на побережье морей в Херсонской, Запорожской и Одесской области уже не так жарко, как в предыдущие два месяца лета, но искупаться и позагорать удастся.

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