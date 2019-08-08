Где ждать внезапные ливни: прогноз погоды в Украине на 9 августа от ObozTV

Августовское лето в самом разгаре – Украину ожидает жара и внезапные ливни.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 9 августа.

На западе небо затянет облаками, которые принесут локальные дожди. Днем воздух прогреется до +28 градусов, ночью на термометрах +14.

В северных регионах дожди будут чередоваться с прояснениями. Дневной максимум +25 градусов, ночной минимум +17.

На востоке переменная облачность. Небольшой дождь обещают только Харькову. Температура воздуха днем +31, ночью +19 градусов.

На юге и в Крыму преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Днем жара до +33 градусов, ночью на термометрах +17.

В центральных областях переменная облачность, возможны незначительные осадки. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью на термометрах +18.

В столице малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +21.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в эфире ObozTV рассказал о двух периодах похолодания в августе и дал прогноз погоды на конец месяца.

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