Жара в Украине усилится: прогноз погоды на 8 августа от ObozTV

В большинстве областей Украины жара усилится. Синоптики обещают солнечный и сухой день, только в западном регионе ожидаются небольшие осадки.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 8 августа.

На западе кратковременные дожди будут чередоваться с прояснениями. Днем максимальный показатель +35 градусов, ночью температура опустится до +16.

Северной Украине обещают хороший солнечный день, без осадков. Дневной максимум +31, ночью на термометрах +17 градусов.

На востоке тоже солнечно и сухо. Днем воздух прогреется до +30 градусов, ночью столбик термометра опустится до +17.

На юге и в Крыму безоблачное небо и сухая погода. Днем стрелка термометра поднимется до +31, ночью опустится до +17 градусов.

В центральных областях также солнечно, осадков не прогнозируют. Дневной максимум +31, ночью на термометрах +17 градусов.

В Киеве по прогнозу ясно и сухо. Температура воздуха днем +33, ночью +22 градуса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал резкое снижение температуры воздуха после 10-го числа и рассказал о погоде в течение всего августа.

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