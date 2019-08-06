Возвращается жара до +31: прогноз погоды в Украине на 7 августа от ObozTV

Возвращается жара до +31: прогноз погоды в Украине на 7 августа от ObozTV272 Читать материал на украинском
Хорошая новость для любителей жары – по всем областям Украины ожидается существенное потепление.
ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 7 августа.
На западе преимущественно дождь. Днем максимальный показатель +29, ночью температура опустится до +13 градусов.
В северных регионах без осадков. Дневной максимум +25, ночью обещают +13 градусов.
На востоке дожди будут чередоваться с прояснениями. Дневной максимум +28 градусов, ночной минимум +14.
На юге и в Крыму переменная облачность, день обещает быть жарким и сухим. Воздух днем прогреется до +31, ночью +16 градусов.
В центральных областях преимущественно без осадков. Дневной максимум +27, ночью на термометрах +14.
В Киеве облачно, но сухо. Температура воздуха днем +27, ночью +16 градусов.
Как писал OBOZREVATEL, ранее сотрудник Научно-исследовательского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала, какая погода ожидает Украину в сентябре.
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