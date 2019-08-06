Возвращается жара до +31: прогноз погоды в Украине на 7 августа от ObozTV

Хорошая новость для любителей жары – по всем областям Украины ожидается существенное потепление.

ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 7 августа.

На западе преимущественно дождь. Днем максимальный показатель +29, ночью температура опустится до +13 градусов.

В северных регионах без осадков. Дневной максимум +25, ночью обещают +13 градусов.

На востоке дожди будут чередоваться с прояснениями. Дневной максимум +28 градусов, ночной минимум +14.

На юге и в Крыму переменная облачность, день обещает быть жарким и сухим. Воздух днем прогреется до +31, ночью +16 градусов.

В центральных областях преимущественно без осадков. Дневной максимум +27, ночью на термометрах +14.

В Киеве облачно, но сухо. Температура воздуха днем +27, ночью +16 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее сотрудник Научно-исследовательского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала, какая погода ожидает Украину в сентябре.

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