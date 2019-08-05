Погода в Украине еще покапризничает: прогноз на 6 августа от ObozTV

Погода в Украине пока существенно не изменится. Кое-где пройдут локальные дожди, температура воздуха будет оставаться комфортной.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 6 августа.

На западе преимущественно дождь. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью на термометрах +9.

В северных регионах дожди будут чередоваться с прояснениями. Дневной максимум +23, ночной минимум +8 градусов.

На востоке день обещает быть облачным, местами кратковременные осадки. Температура воздуха днем +22, ночью +9 градусов.

На юге и в Крыму теплее – днем +25 градусов, сухо и ясно. Ночью на термометрах +12 градусов.

В центральных областях переменная облачность, возможны незначительные осадки. Дневной максимум +24 градуса, ночной минимум +9.

В Киеве по прогнозу облачно, но сухо. Днем максимальный показатель +24, ночью на термометрах +13 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал в эфире ObozTV, какая погода ожидает Украину в течение всего августа и когда начнется похолодание.

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