Летняя осень: прогноз погоды в Украине на 5 августа от ObozTV

Новая неделя не принесет существенных изменений в погоде. В ближайшие дни в Украине будет дождливо, температура воздуха останется комфортной.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 5 августа.

На западе синоптики обещают кратковременные ливни. Днем воздух прогреется до +26, ночью термометры покажут +11.

В северных областях по прогнозу также дожди. Температура воздуха днем +20, ночью +11 градусов.

На востоке день обещает быть облачным, но без существенных осадков. Дневной максимум +26, ночной минимум +11.

Юг и Крым также ожидает облачное небо. Но осадков не прогнозируют. Днем стрелка термометра поднимется до +27 градусов, ночью опустится до +14.

В центральных областях кратковременные дожди будут чередоваться с прояснениями. Максимальный показатель днем +25, ночью на термометрах +11 градусов.

В столице Украины тоже возможен небольшой ливень. Температура воздуха днем +22, ночью на термометрах +15 градусов.

OBOZREVATEL напоминает, что климатологи уже дали долгосрочный прогноз погоды в Украине на первый месяц осени – сентябрь 2019 года.

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