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В Украину придут дожди и похолодание: прогноз погоды на 3 августа от ObozTV

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В первые выходные августа в Украине будет довольно свежо – от +20 до +25 градусов, а местами и прохладнее. Жара покинет даже южные регионы.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 3 августа.

На западе преимущественно дождь. Днем максимальный показатель +21, ночью температура опустится до +14 градусов.

На севере также на протяжении дня умеренный дождь. Дневной максимум +22, ночью обещают +14.

В Украину придут дожди и похолодание: прогноз погоды на 3 августа от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На востоке днем теплее – до +29 градусов. Ночью термометры покажут +15. Почти по всем областям синоптики прогнозируют осадки.

На юге и в Крыму переменная облачность, в отдельных регионах кратковременные дожди. Днем стрелка термометра поднимется до +30, ночью опустится до +17 градусов.

В центральных областях повсюду дождь. Дневной максимум +23, ночью на термометрах +15.

В Киеве также прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха днем +18, ночью +17 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня жара этим летом уже не вернется. Зато в августе Украину ожидают два серьезных похолодания.

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