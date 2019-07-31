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Август в Украине начнется с похолодания: прогноз погоды от ObozTV

2.3т Читать материал на украинском

В первый день августа почти во всех областях Украины посвежеет на 3-4 градуса. Но совсем скоро температура снова станет комфортной.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 1 августа.

На западе преимущественно дождь. Максимальный показатель днем +26, ночью стрелка термометра опустится до +15 градусов.

В северных областях синоптики также прогнозируют облачную погоду с осадками. Температура воздуха днем +25, ночью +11 градусов.

На востоке небо затянет облаками, но осадки не ожидаются. Днем отметка термометра поднимется до +26 градусов, ночью опустится до +11.

Август в Украине начнется с похолодания: прогноз погоды от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На юге и в Крыму теплее – днем +30 градусов, местами облачно. Температура воздуха ночью +14.

В центральных областях день обещает быть облачным, но без существенных осадков. Температура воздуха днем +26, ночью +12.

Столицу также ожидает сухая и ясная погода. Максимальный показатель днем +27, ночью термометры покажут +17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Укргидрометцентре уже обнародовали подробный прогноз погоды на август 2019 года в Украине. Также была представлена краткая климатическая характеристика последнего месяца этого лета.

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