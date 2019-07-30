Пасмурно и дожди: прогноз погоды в Украине на 31 июля от ObozTV

С каждым днем жара в Украине будет спадать. И уже на выходные установится свежая, местами даже прохладная погода.

ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 31 июля.

На западе кратковременные дожди будут чередоваться с прояснениями. Днем максимальный показатель +27 градусов, ночью столбик термометра опустится до +13.

В северных регионах солнечно, но местами возможны осадки. Температура воздуха днем +23, ночью +13 градусов.

На востоке день будет пасмурным, местами кратковременные ливни. Днем термометры покажут +29 градусов, ночью +15.

На юге и в Крыму жаркая, но ясная погода. Небольшой дождь обещают только в Одессе. Днем воздух прогреется до +34 градусов, ночью стрелка термометра опустится до +20.

В центральных регионах облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +27, ночью +10 градусов.

В Киеве небо затянет облаками. Днем воздух прогреется до +26, ночью +19 и небольшой дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, август в Украине начнется с сухой погоды и существенного похолодание до +8 уже в первую ночь. По прогнозам Укргидрометцентра, резкое снижение температуры ожидается в западных, северных, центральных и восточных областях.

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