Похолодает до +15: прогноз погоды в Украине на 30 июля от ObozTV

Похолодает до +15: прогноз погоды в Украине на 30 июля от ObozTV1т Читать материал на украинском
На протяжении текущей недели свежий воздух начнет постепенно заходить в Украину и жара отступит. В западных областях ночью уже до +15 градусов.
ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 30 июля.
На западе преимущественно дождь. Максимальный показатель днем +27, ночью стрелка термометра опустится до +15 градусов.
В северных областях синоптики также прогнозируют облачную погоду с осадками. Температура воздуха днем +29, ночью +18 градусов.
На востоке аналогичная ситуация – облачное небо и местами дожди. Днем отметка термометра поднимется до +31 градуса, ночью опустится до +20.
На юге и в Крыму преимущественно облачно, но без осадков. Дневной максимум +33 градуса, ночной минимум +18.
В центральных областях небо затянут облака, которые принесут с собой вероятные дожди. Температура воздуха днем +31, ночью +17.
Киев также ожидает небольшой ливень. Максимальный показатель днем +30, ночью термометры покажут +22.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что в течение всей недели температура будет постепенно падать, а к выходным 3 и 4 августа станет намного прохладнее.
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