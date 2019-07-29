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Похолодает до +15: прогноз погоды в Украине на 30 июля от ObozTV

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На протяжении текущей недели свежий воздух начнет постепенно заходить в Украину и жара отступит. В западных областях ночью уже до +15 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 30 июля.

На западе преимущественно дождь. Максимальный показатель днем +27, ночью стрелка термометра опустится до +15 градусов.

В северных областях синоптики также прогнозируют облачную погоду с осадками. Температура воздуха днем +29, ночью +18 градусов.

Похолодает до +15: прогноз погоды в Украине на 30 июля от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На востоке аналогичная ситуация – облачное небо и местами дожди. Днем отметка термометра поднимется до +31 градуса, ночью опустится до +20.

На юге и в Крыму преимущественно облачно, но без осадков. Дневной максимум +33 градуса, ночной минимум +18.

В центральных областях небо затянут облака, которые принесут с собой вероятные дожди. Температура воздуха днем +31, ночью +17.

Киев также ожидает небольшой ливень. Максимальный показатель днем +30, ночью термометры покажут +22.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что в течение всей недели температура будет постепенно падать, а к выходным 3 и 4 августа станет намного прохладнее.

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