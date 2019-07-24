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Украинцев порадует комфортная погода: прогноз на 25 июля от ObozTV

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Существенных изменений погодной ситуации на территории Украины не ожидается. Синоптики обещают кратковременные дожди и комфортную температуру воздуха.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на четверг, 25 июля.

На западе преимущественно дождь. Только в Ужгороде прогнозируют солнечную и сухую погоду. Дневной максимум +28 градусов, ночной минимум +14.

На севере осадки будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха днем +26 градусов, ночью +15.

На востоке по всем областям прогнозируют облачную погоду с небольшими дождями. Максимальный показатель днем +25 градусов, ночью +18.

Украинцев порадует комфортная погода: прогноз на 25 июля от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

В южных областях и в Крыму также преимущественно дождь. Дневные показатели +27, ночные +17 градусов.

В центральных регионах кратковременные ливни. Виннице прогнозируют облачную, но сухую погоду. Днем стрелка термометра поднимется до +25, ночью опустится до +15 градусов.

Столицу Украины накроют облака, но осадков не прогнозируют. Дневные показатели +27, ночные +18 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что ближайшее потепление придет в эти выходные (27-28 июля). Но в понедельник, 29-го, снова ощутимо похолодает.

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