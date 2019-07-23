Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Погода в Украине ухудшится: прогноз на 24 июля от ObozTV

3.3т Читать материал на украинском

Дожди не собираются покидать территорию Украины. 24 июля почти во всех областях ожидаются ливни. Но температура воздуха, как и в предыдущие дни, останется комфортной.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на среду, 24 июля.

На западе кратковременные дожди будут чередоваться с прояснениями. Дневные показатели +25, ночные +12 градусов.

В северных областях повсеместно дожди. Температура +22 градуса, ночью +13.

На востоке прогнозируют облачную погоду, местами пройдут кратковременные ливни. Максимальный показатель днем +24, ночью термометры покажут +15.

Погода в Украине ухудшится: прогноз на 24 июля от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На юге и в Крыму также ожидаются осадки. Дневной максимум +25, ночной минимум +15 градусов.

Центральной Украине синоптики обещают локальные дожди. Только в Черкассах сухая и ясная погода. Максимальный показатель днем +24, ночью термометры покажут +13 градусов.

В Киеве небо затянет облаками. Не исключено, что они принесут небольшой дождь. Температура воздуха днем +22, ночью +15 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, уже появился долгосрочный прогноз погоды на август и сентябрь 2019. А в ближайшее время – до конца июля – Украине обещают комфортную температуру воздуха и периодические грозы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Темы
Прогноз погоды Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости