Погода в Украине ухудшится: прогноз на 24 июля от ObozTV

Погода в Украине ухудшится: прогноз на 24 июля от ObozTV3.3т Читать материал на украинском
Дожди не собираются покидать территорию Украины. 24 июля почти во всех областях ожидаются ливни. Но температура воздуха, как и в предыдущие дни, останется комфортной.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на среду, 24 июля.
На западе кратковременные дожди будут чередоваться с прояснениями. Дневные показатели +25, ночные +12 градусов.
В северных областях повсеместно дожди. Температура +22 градуса, ночью +13.
На востоке прогнозируют облачную погоду, местами пройдут кратковременные ливни. Максимальный показатель днем +24, ночью термометры покажут +15.
На юге и в Крыму также ожидаются осадки. Дневной максимум +25, ночной минимум +15 градусов.
Центральной Украине синоптики обещают локальные дожди. Только в Черкассах сухая и ясная погода. Максимальный показатель днем +24, ночью термометры покажут +13 градусов.
В Киеве небо затянет облаками. Не исключено, что они принесут небольшой дождь. Температура воздуха днем +22, ночью +15 градусов.
Как писал OBOZREVATEL, уже появился долгосрочный прогноз погоды на август и сентябрь 2019. А в ближайшее время – до конца июля – Украине обещают комфортную температуру воздуха и периодические грозы.
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