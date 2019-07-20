Где на выборы будет жарче всего: прогноз погоды в Украине на 21 июля от ObozTV

В день парламентских выборов в Украине жару обещают как на избирательных участках, так и за окном.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на воскресенье, 21 июля.

На западе кратковременные дожди будут чередоваться с прояснениями. Дневные показатели +29, ночные +14 градусов.

В северных областях переменная облачность, местами дождь. Температура днем +26, ночью +15.

На востоке облачная, но сухая погода. Воздух прогреется до +30 градусов, ночью термометры покажут +17.

На юге и в Крыму без осадков, но в большинстве регионов будет облачно. Дневной максимум +31, ночной минимум +18 градусов.

Центральной Украине прогнозируют переменную облачность, местами ливни. Максимальный показатель днем +28, ночью термометры покажут +14 градусов.

В Киеве также облачно, но без осадков. Температура воздуха днем +28, ночью +19 градусов.

OBOZREVATEL напоминает, что 21 июля 2019 года в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

Избирательные участки будут работать с 8:00 утра до 20:00 вечера. Украинцев призывают при любой погоде выполнить свой гражданский долг и проголосовать за выбранного кандидата.

Подробнее ознакомиться с правилами голосованиями и списком политических партий можно в этой статье.

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