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Местами до +30: прогноз погоды в Украине на 19 июля от ObozTV

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Летняя жара снова возвращается. В пятницу почти по всем областям Украины синоптики прогнозируют сухую погоду и потепление.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на пятницу, 19 июля.

На западе в отдельных областях ожидаются кратковременные осадки, которые будут чередоваться с прояснениями. Дневные показатели +27, ночные +12 градусов.

В северных регионах местами дождь. Температура днем +24, ночью +12.

На востоке день обещает быть сухим и солнечным. Воздух прогреется до +28, ночью термометры покажут +14.

Местами до +30: прогноз погоды в Украине на 19 июля от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Юг и Крым ожидает ясная и сухая погода. Днем +30, ночные показатели +16 градусов.

Центральную Украину накроют облака, но осадков не прогнозируют. Максимальный показатель днем +26, ночью термометры покажут +12 градусов.

В столице также облачно, но без осадков. Температура воздуха днем +26, ночью +16 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, существенное повышение температуры воздуха ожидается в Украине в день парламентских выборов 21 июля. В отдельных регионах синоптики обещают до +33 градусов.

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