Погода в Украине начнет меняться: прогноз на 18 июля от ObozTV

Лето постепенно возвращается в Украину, но окончательное потепление следует ожидать лишь через несколько дней.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на четверг, 18 июля.

На западе преимущественно без осадков, синоптики обещают переменную облачность. Максимальный показатель днем +23 градуса, ночью температура снизится до +9.

В северных регионах дожди. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +10.

На востоке преимущественно сухо, но облачно. Только в Харькове ожидают легкий дождь. Максимальный показатель днем +28 градусов, ночью +14.

На юге и в Крыму солнечная и сухая погода. Днем ожидается +30, ночью +15 градусов.

В центральных областях преимущественно дождь. Днем стрелка термометра поднимется до +23, ночью опустится до +10 градусов.

Киев синоптики предупреждают о небольшом дожде. Воздух будет свежим и прохладным. Дневные показатели +18, ночные +13 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, прохладная и дождливая погода на территории Украины продержится до 20-х чисел июля. И уже появился долгосрочный прогноз на август-2019.

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