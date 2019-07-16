Больше солнца и меньше дождей: прогноз погоды в Украине на 17 июля от ObozTV

Больше солнца и меньше дождей: прогноз погоды в Украине на 17 июля от ObozTV349 Читать материал на украинском
Среда, 17 июля, принесет в Украину больше солнца и меньше дождей. Но о возвращении жары говорить пока рано.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 17 июля.
В западных областях переменная облачность, местами осадки. Днем максимальный показатель +24, ночью стрелка термометра опустится до +11.
На севере будет преобладать солнечная сухая погода, только в Сумах пройдет дождь. Дневная температура +22 градуса, ночью термометры покажут +13.
На востоке без существенных осадков, день обещает быть малооблачным. Воздух прогреется до +27, ночью на термометрах +15.
На юге и в Крыму сухая облачная погода. Днем максимум +29, ночью термометры покажут +16 градусов.
В центральных областях синоптики прогнозируют хороший солнечный день, только в Полтаве возможен легкий дождь. Температура воздуха днем +26, ночью +11 градусов.
Киеву также обещают солнечную и сухую погоду. Днем +25, ночью +17 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач дал неожиданный прогноз по Украине до конца июля.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.