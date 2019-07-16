Больше солнца и меньше дождей: прогноз погоды в Украине на 17 июля от ObozTV

Среда, 17 июля, принесет в Украину больше солнца и меньше дождей. Но о возвращении жары говорить пока рано.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 17 июля.

В западных областях переменная облачность, местами осадки. Днем максимальный показатель +24, ночью стрелка термометра опустится до +11.

На севере будет преобладать солнечная сухая погода, только в Сумах пройдет дождь. Дневная температура +22 градуса, ночью термометры покажут +13.

На востоке без существенных осадков, день обещает быть малооблачным. Воздух прогреется до +27, ночью на термометрах +15.

На юге и в Крыму сухая облачная погода. Днем максимум +29, ночью термометры покажут +16 градусов.

В центральных областях синоптики прогнозируют хороший солнечный день, только в Полтаве возможен легкий дождь. Температура воздуха днем +26, ночью +11 градусов.

Киеву также обещают солнечную и сухую погоду. Днем +25, ночью +17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач дал неожиданный прогноз по Украине до конца июля.

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