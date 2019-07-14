Дождь, гроза и ветер: прогноз погоды в Украине на 15 июля от ObozTV

Первая половина недели в Украине будет синоптически нестабильной. Циклоны и атмосферные фронты принесут периодические дожди, грозы, местами сильные ливни и порывистый ветер.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на понедельник, 15 июля.

На западе переменная облачность, местами кратковременные осадки. Днем воздух прогреется до +22, ночью столбик термометра опустится до +8 градусов.

По всем северных областях дождь. Температура днем +23, ночью +13.

На востоке день обещает быть сухим, с переменной облачностью. Воздух прогреется до +27, ночью термометры покажут +16.

На юге и в Крыму днем +28 градусов, ночью +17. Небо будет пасмурным, но осадков не прогнозируют.

Центральную Украину ожидает облачное небо и кратковременные дожди. Максимальный показатель днем +26, ночью термометры покажут +14 градусов.

В Киеве легкий дождь и облачное небо. Температура воздуха днем +21, ночью +16 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Диденко спрогнозировала потепление только после 19-20 июля. В этот период температура воздуха повысится до +26 ... +29, в южной части Украины до +28 ... +32 градусов.

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