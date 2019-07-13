Потеплеет, но не везде: прогноз погоды в Украине на 14 июля от ObozTV

14 июля синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится. Лишь в восточных и южных областях ожидается потепление, на остальной территории сохранится прохлада.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на воскресенье, 14 июля.

На западе почти по всем областям прогнозируют осадки. Днем максимальный показатель +19 градусов, ночью +10.

В северных регионах также пройдут дожди. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +10.

На востоке погода будет пасмурной, но сухой. Максимальный показатель днем +27 градусов. Ночью термометры покажут +14.

Югу и Крыму обещают сухой день. На небе переменная облачность. Температура воздуха днем +28, ночью +16 градусов.

В центральных регионах преимущественно дожди, только в Полтаве прогнозируют облачную и сухую погоду. Днем воздух прогреется до +26, ночью термометры покажут +13 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют небольшой дождь. Столбик термометра днем поднимется до +17, ночью опустится до +14 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце следующей недели (с 19-20 июля) в Украине ожидается потепление.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!