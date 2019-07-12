По Украине пройдут ливни: прогноз погоды на 13 июля от ObozTV

На выходных в Украине будет преобладать прохладная погода. В субботу по всей территории пройдут периодические ливни локального характера.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 13 июля.

На западе осадки будут чередоваться с прояснениями. Днем максимальный показатель +20, ночью стрелка термометра опустится до +9 градусов.

В северных областях везде пройдут дожди. Температура днем +19 градусов, ночью термометры покажут +11.

На востоке небо затянет облаками, местами кратковременные осадки. Воздух днем прогреется до +25, ночью ожидается +13.

На юге и в Крыму также дождь. Сухую и облачную погоду обещают только Одессе. Днем максимум +24, ночью термометры покажут +15 градусов.

В центральных областях синоптики прогнозируют осадки. Температура воздуха днем +22, ночью до +10 градусов.

В Киеве периодические дожди и красивые осенние облака. Столбик термометра днем поднимется до +21, ночью опустится до +15.

Как сообщал OBOZREVATEL, потепление в Украине ожидается после 20 июля. По данным синоптика Натальи Диденко, в следующие выходные температура воздуха повысится до +26 ... + 29, в южной части Украины до +28 ... + 32 градусов.

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