Какой будет погода в Украине на Петра и Павла: прогноз на 12 июля от ObozTV

Пятница, которая на этой неделе совпадает с праздником апостолов Петра и Павла, будет прохладной и дождливой.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 12 июля.

На западе синоптики прогнозируют ливни. Днем максимальный показатель +22 градуса. Ночью столбик термометра опустится до +9.

В северных регионах осадки будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха: днем +20, ночью +9 градусов.

На востоке день будет пасмурным. Местами кратковременные дожди. Днем термометры покажут +24 градуса, ночью +12.

На юге и в Крыму немного облачно, однако осадков не прогнозируют. Днем стрелка термометра поднимется до +25 градусов, ночью опустится до +13.

В центральных областях преимущественно дождь. Температура днем +23, ночью термометры покажут +10 градусов.

В столице небо затянет облаками, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха днем +23, ночью +13.

Как сообщал OBOZREVATEL, по народному поверью на праздник апостолов Петра и Павла лучше воздержаться от купания в открытых водоемах. Кроме того, в этот день не желательно заключать браки, а в церкви не проводят венчания.

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