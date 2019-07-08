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Одевайтесь теплее: прогноз погоды в Украине на 9 июля от ObozTV

2.6тЧитать материал на украинском

Во вторник почти по всей территории Украины прогнозируют еще большее снижение температуры.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 9 июля.

На западе синоптики прогнозируют ливень, поэтому одевайтесь теплее и берите с собой зонтики. Температура днем ​​+18, ночью +7.

В северных регионах переменная облачность с возможными осадками. Стрелка термометра днем ​​поднимется до +19, ночью опустится до +10.

На востоке также переменная облачность, местами дождь. Температура днем ​​+25, ночью +12.

Одевайтесь теплее: прогноз погоды в Украине на 9 июля от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На юге прогнозируют кратковременные дожди, лишь в Крыму будет солнечная сухая погода. Днем термометры покажут +30, ночью +14.

В центральных областях также дожди, температура воздуха днем ​​+21, ночью термометры покажут +10.

В Киеве прогнозируют легкий проливной дождь. Столбик термометра днем ​​поднимется до +19, ночью опустится до +14.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Укргидрометцентр спрогнозировал среднюю месячную температуру в июле 2019 года.

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