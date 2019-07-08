Одевайтесь теплее: прогноз погоды в Украине на 9 июля от ObozTV

Одевайтесь теплее: прогноз погоды в Украине на 9 июля от ObozTV2.6тЧитать материал на украинском
Во вторник почти по всей территории Украины прогнозируют еще большее снижение температуры.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 9 июля.
На западе синоптики прогнозируют ливень, поэтому одевайтесь теплее и берите с собой зонтики. Температура днем +18, ночью +7.
В северных регионах переменная облачность с возможными осадками. Стрелка термометра днем поднимется до +19, ночью опустится до +10.
На востоке также переменная облачность, местами дождь. Температура днем +25, ночью +12.
На юге прогнозируют кратковременные дожди, лишь в Крыму будет солнечная сухая погода. Днем термометры покажут +30, ночью +14.
В центральных областях также дожди, температура воздуха днем +21, ночью термометры покажут +10.
В Киеве прогнозируют легкий проливной дождь. Столбик термометра днем поднимется до +19, ночью опустится до +14.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Укргидрометцентр спрогнозировал среднюю месячную температуру в июле 2019 года.
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