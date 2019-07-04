Максимум +28 и дожди: прогноз погоды в Украине на 5 июля от ObozTV

В пятницу температурный режим в Украине существенно не изменится. На всей территории установится прохладная и комфортная погода, местами – дожди с грозами.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 5 июля.

На западе преимущественно дожди. Днем максимальный показатель +21, ночью столбик термометра опустится до +8.

На севере облачно, местами кратковременные осадки. Днем термометры покажут +17, ночью +8 градусов.

На востоке ясно и сухо. Днем воздух прогреется до +24 градусов. Ночью термометры покажут +12.

В южных областях и в Крыму переменная облачность. Преимущественно сухо, только в Одессе пройдет дождь. Температура днем +28, ночью столбик термометра опустится до +13.

В центральных регионах прогнозируют кратковременные осадки. Днем максимум +22, ночью термометры покажут +9 градусов.

В столице сухо, но пасмурно. Днем термометры в Киеве покажут +17, ночью +13.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань обещал обильные дожди в течение всего июля. По его прогнозу, местами уровень осадков может дойти до 15-25 миллиметров.

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