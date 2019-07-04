Максимум +28 и дожди: прогноз погоды в Украине на 5 июля от ObozTV

Максимум +28 и дожди: прогноз погоды в Украине на 5 июля от ObozTV4.9тЧитать материал на украинском
В пятницу температурный режим в Украине существенно не изменится. На всей территории установится прохладная и комфортная погода, местами – дожди с грозами.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 5 июля.
На западе преимущественно дожди. Днем максимальный показатель +21, ночью столбик термометра опустится до +8.
На севере облачно, местами кратковременные осадки. Днем термометры покажут +17, ночью +8 градусов.
На востоке ясно и сухо. Днем воздух прогреется до +24 градусов. Ночью термометры покажут +12.
В южных областях и в Крыму переменная облачность. Преимущественно сухо, только в Одессе пройдет дождь. Температура днем +28, ночью столбик термометра опустится до +13.
В центральных регионах прогнозируют кратковременные осадки. Днем максимум +22, ночью термометры покажут +9 градусов.
В столице сухо, но пасмурно. Днем термометры в Киеве покажут +17, ночью +13.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань обещал обильные дожди в течение всего июля. По его прогнозу, местами уровень осадков может дойти до 15-25 миллиметров.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.