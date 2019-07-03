В Украине станет еще прохладнее: прогноз погоды на 4 июля от ObozTV

Жара в Украине наконец отступила. На четверг, 4 июля, синоптики обещают еще большее снижение температуры, приятную свежесть и прохладу.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 4 июля.

На западе переменная облачность, осадков не прогнозируют. Днем максимальный показатель +24, ночью холоднее – только +8.

В северных областях дожди будут чередоваться с прояснениями. Температура воздуха в течение дня составит +21, ночью +10 градусов.

На востоке солнечная и сухая погода. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью термометры покажут +12.

На юге и в Крыму тоже ясно и сухо. Днем максимальный показатель +27, ночью столбик термометра опустится до +13 градусов.

Центральным областям прогнозируют хороший солнечный день, без осадков. Температура днем до +23, ночью +9.

В Киеве облачно, но осадков не прогнозируют. Максимальный показатель днем +23, ночью столбик термометра опустится до +13.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала такую солнечную погоду с комфортной температурой до конца недели. Существенные дожди с грозами возможны только 7 июля на Ивана Купала и 8 июля.

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