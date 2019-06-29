Идет потепление: прогноз погоды в Украине на 30 июня от ObozTV

Идет потепление: прогноз погоды в Украине на 30 июня от ObozTV2.1тЧитать материал на украинском
В воскресенье 30 июня в Украину придет незначительное потепление, но ночи останутся холодными.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 30 июня.
На западе переменная облачность, местами возможны осадки. Днем воздух прогреется до +25, ночью столбик термометра опустится до +10.
В северных областях также переменная облачность, в отдельных регионах дожди. Температура днем +21, а ночью всего лишь +7.
На востоке такая же ситуация. Солнце будет чередоваться с дождем. Воздух днем прогреется до +20, ночью термометры покажут +8.
Юг и Крым ожидает облачное небо, осадки прогнозируют лишь Одессе. Днем максимум +21, ночью +10.
В центральных регионах преимущественно облачно, в отдельных областях дождь. Днем +21, ночью стрелка термометра опустится до +9.
В Киеве прогнозируют небольшой ливень, температура воздуха днем +22, ночью +14 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, жара может вернуться в Украину в конце июля. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, с 22 июля до конца месяца ожидается от +35 до +37 градусов.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.