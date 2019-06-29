Идет потепление: прогноз погоды в Украине на 30 июня от ObozTV

В воскресенье 30 июня в Украину придет незначительное потепление, но ночи останутся холодными.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 30 июня.

На западе переменная облачность, местами возможны осадки. Днем воздух прогреется до +25, ночью столбик термометра опустится до +10.

В северных областях также переменная облачность, в отдельных регионах дожди. Температура днем ​​+21, а ночью всего лишь +7.

На востоке такая же ситуация. Солнце будет чередоваться с дождем. Воздух днем ​​прогреется до +20, ночью термометры покажут +8.

Юг и Крым ожидает облачное небо, осадки прогнозируют лишь Одессе. Днем максимум +21, ночью +10.

В центральных регионах преимущественно облачно, в отдельных областях дождь. Днем +21, ночью стрелка термометра опустится до +9.

В Киеве прогнозируют небольшой ливень, температура воздуха днем ​​+22, ночью +14 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, жара может вернуться в Украину в конце июля. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, с 22 июля до конца месяца ожидается от +35 до +37 градусов.

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