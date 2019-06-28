Дожди и холод: прогноз погоды в Украине на 29 июня от ObozTV

Дожди и холод: прогноз погоды в Украине на 29 июня от ObozTV2.4тЧитать материал на украинском
Украину накроют дожди, почти по всей территории ожидаются осадки. Синоптики рекомендуют перенести запланированные поездки на пляж и пикники.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 29 июня.
На западе осадки будут чередоваться с прояснениями. Днем максимальный показатель +19, ночью будет по-летнему холодно - столбик термометра опустится до +8.
В северных регионах также дождь. Температура воздуха днем +16, ночью +10.
На востоке днем до +18, по всем областям прогнозируют осадки. +11 покажут термометры ночью.
На юге и в Крыму теплее, +21, однако местами возможны дожди. Ночью стрелка термометра опустится до +12.
В центральных регионах повсюду пройдут дожди, температура днем +16, ночью термометры покажут +11.
В Киеве небо затянет облаками, возможен дождь. Столбик термометра днем поднимется до +21, ночью опустится до +9.
Как сообщал OBOZREVATEL, жара может вернуться в Украину в конце июля. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, с 22 июля до конца месяца ожидается от +35 до +37 градусов.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.