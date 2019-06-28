Дожди и холод: прогноз погоды в Украине на 29 июня от ObozTV

Украину накроют дожди, почти по всей территории ожидаются осадки. Синоптики рекомендуют перенести запланированные поездки на пляж и пикники.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 29 июня.

На западе осадки будут чередоваться с прояснениями. Днем максимальный показатель +19, ночью будет по-летнему холодно - столбик термометра опустится до +8.

В северных регионах также дождь. Температура воздуха днем ​​+16, ночью +10.

На востоке днем ​​до +18, по всем областям прогнозируют осадки. +11 покажут термометры ночью.

На юге и в Крыму теплее, +21, однако местами возможны дожди. Ночью стрелка термометра опустится до +12.

В центральных регионах повсюду пройдут дожди, температура днем ​​+16, ночью термометры покажут +11.

В Киеве небо затянет облаками, возможен дождь. Столбик термометра днем ​​поднимется до +21, ночью опустится до +9.

Как сообщал OBOZREVATEL, жара может вернуться в Украину в конце июля. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, с 22 июля до конца месяца ожидается от +35 до +37 градусов.

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