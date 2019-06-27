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Погода на День Конституции преподнесет сюрпризы: прогноз на 28 июня от ObozTV

1.6тЧитать материал на украинском

На День Конституции в пятницу, 28 июня, в Украину ворвется настоящая прохлада. Ощутимое снижение температуры прогнозируют почти всем областям.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 28 июня.

На западе преимущественно солнечно, местами возможны осадки и переменная облачность. Днем +24, ночью похолодает до +13 градусов.

В северных областях дождь. Стоит приготовить рукава подлиннее и зонтики, ведь температура днем лишь +19, а ночью +14 градусов.

На востоке переменная облачность, местами дождь. Воздух днем прогреется до +26, ночью термометры покажут +17.

Погода на День Конституции преподнесет сюрпризы: прогноз на 28 июня от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Южным областям прогнозируют облачный, но жаркий день. В Крыму дождь. Днем максимум +27, ночью +17 градусов.

В центре тоже дождливо, но в отдельных регионах будет ясно и сухо. Днем +23, ночью стрелка термометра опустится до +16.

Киеву обещают ясную и сухую погоду, температура воздуха днем +22, ночью +18.

Как сообщал OBOZREVATEL, жара может вернуться в Украину в конце июля. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, с 22 июля до конца месяца ожидается от +35 до +37 градусов.

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