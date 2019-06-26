Похолодает до +12: прогноз погоды в Украине на 27 июня от ObozTV

В Украину пришел атмосферный фронт, который принес на запад и север похолодание и грозовые дожди. Поэтому в ближайшие дни ожидается ощутимое снижение температуры, ночью местами до +12.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 27 июня.

На западе страны переменная облачность, осадки будут чередоваться с прояснениями. Днем максимальный показатель +30 градусов. Ночью прохладнее – до +13.

В северных областях облачно, местами осадки. Температура воздуха днем +26, ночью +13.

На востоке днем до +25 градусов, переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ночью холодно, +12.

Юг и Крым ожидает сухая и жаркая погода. Днем +28, ночью стрелка термометра опустится до +14.

В центральных областях небо будет облачным, местами кратковременные дожди. Днем максимальный показатель +25, ночью термометры покажут +15.

В Киеве также облачно, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха +28 днем и +19 ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, жара может вернуться в Украину в конце июля. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, с 22 июля до конца месяца ожидается от +35 до +37 градусов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!