В Украине передышка от жары: прогноз погоды на 25 июня от ObozTV

Синоптики обещают украинцам долгожданное снижение температуры и передышку от изнуряющей жары.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 25 июня.

На западе кратковременные дожди с прояснением. Переменная облачность. Днем максимальный показатель +31, ночью стрелка термометра опустится до +17.

На севере прогнозируют переменную облачность, местами осадки. Температура воздуха в течение дня составит +27, ночью прохладнее – до +15.

На востоке преимущественно сухо и солнечно, но в некоторых местах возможен легкий летний дождь. Днем +30, ночью термометры покажут +18.

В южных областях и Крыму до +33 градусов, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Ночью +19.

В центральных областях возможны осадки, но день будет преимущественно солнечным. Температура воздуха поднимется до +28, ночью на термометрах +17.

В Киеве 25 июня будет ясный солнечный день. Максимальный показатель +28, ночью +20 и ясное звездное небо – идеально для романтических прогулок.

Как сообщал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине ожидается в течение всего июня и июля. 11 и 12 июня 2019 в Киеве наблюдались самые жаркие ночи за последние 138 лет (с 1881-го).

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