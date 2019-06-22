Жара и дожди: прогноз погоды в Украине на 22 июня от ObozTV

Жара в Украине продолжается, желательно ограничить пребывание на солнце, пить много воды и избегать перегрузок. ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 22 июня.

На западе посвежеет, этому будут способствовать кратковременные дожди. Днем максимальный показатель +28, ночью стрелка термометра опустится до +17.

На севере прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +28, ночью +17.

На востоке сухо и солнечно, воздух прогреется до +32 градусов. Ночью термометры покажут +18.

Юг и Крым раскалит до +33 градусов, будет ясная и сухая погода. Ночью +19.

В центральных областях – погожий солнечный день, без осадков, температура воздуха поднимется до +30, ночью на термометрах +17.

В Киеве небольшая облачность, однако осадков не прогнозируют, стрелка термометра днем ​​покажет +30, ночью +21.

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительным прогнозам синоптиков,ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня.

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