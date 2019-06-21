Жара не отступит: прогноз погоды в Украине на 21 июня от ObozTV

Еще несколько жарких дней осталось до долгожданного понижения температуры. ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на 21 июня.

На западе небо будет облачным, местами синоптики обещают дожди. Несмотря на это, воздух днем прогреется до +28, ночью +17.

На севере осадки будут чередоваться с прояснениями, днем +27, ночью ясно и прохладно +16.

На востоке ясная сухая погода, температура воздуха +30, ночью +18.

Юг и Крым - будет жарко, хоть и облачно, до +32 днем, ночью +19.

В центральных областях переменная облачность, возможны незначительные осадки. Днем воздух прогреется до +29. Ночью прохладней, +17.

В столице ясный солнечный день, без осадков. Днем максимальный показатель +29, ночью +20.

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительным прогнозам синоптиков,ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня.

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