Аргентинець два дні не міг увімкнути воду в Києві

Виктория Довгань Видео 16:46, 21.01.2021 Обновлено: 16:56, 21.01.2021

У мережі стало популярним відео, на якому турист з Аргентини намагається зрозуміти, як в українських будинках вмикається вода. Аби розгадати "загадку", йому знадобилося дві доби.

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