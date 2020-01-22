Взрывы в Балаклее на складе оружия: подозревают военных

Взрывы на арсенале в Балаклее Харьковской области, которые произошли в марте 2017 года, моги организовать военнослужащие спецподразделения "Сармат", чтобы скрыть кражу боеприпасов.

К такому выводу пришли во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту взрыва. В ходе антидиверсионных учений военные заложили взрывчатку внутри и снаружи арсенала, замаскировав ее под огнетушители, передает издание "Насправді".

После этого бойцы "Сармата" прибыли в другую воинскую часть, нарушив письменное боевое распоряжение. После взрыва, для того, чтобы создать алиби, военные вернулись в Балаклею.

Основным мотивом подрыва стало сокрытие хищения боеприпасов на общую сумму около 560 млн грн. Недостаток был обнаружен предыдущим аудиторским отчетом №234/1/13/31 от 28 февраля 2017 года.

Уже 30 марта 2017 ЦРАУ должен был предоставить аудиторам объяснения и документы по этому поводу, но 23 марта 2017 года арсенал взорвался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 марта в городе Балаклея Харьковской области загорелся крупнейший в Украине склад боеприпасов.

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