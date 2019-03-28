Взрывы и пожар в Кропивницком: Obozrevatel News в 10:00 от 28.03.2019

Взрывы и пожар в Кропивницком: Obozrevatel News в 10:00 от 28.03.2019137Читать материал на украинском
Взрывы и пожар в Кропивницком
В Кропивницком взорвалась газовая заправка. Три человека попали в больницу. Двое из них – работники ГСЧС. Еще один человек - водитель грузовика, который привез газ, в реанимации. Мощные взрывы потрясли Кропивницкий около восьми вечера: взорвались три цистерны с газозаправочным оборудованием, которые были на территории автостоянки.
Дом Медведчука забросали петардами
Около сотни активистов блокировали имение кума Путина - Виктора Медведчука. Они забросали дом петардами и требовали ареста. Забор дома обрисовали краской. Люди требовали Медведчука выйти из дома к ним на разговор. За акцией наблюдали около сотни полицейских, но не вмешивались.
Мороз передумал идти в президенты
Александр Мороз просит больше не считать его кандидатом в президенты. Такое заявление политик обнародовал в своем Фейсбуке. По его словам, политсовет партии, от которой он баллотировался, проанализировала ход избирательной кампании и заявил о якобы фальсификации выборов и считает нецелесообразным продолжать участие Мороза в гонках.
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