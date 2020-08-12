В нескольких районах Минска были слышны и видны взрывы свето-шумовых гранат

Борис Бондарь Видео 23:50, 12.08.2020 Обновлено: 23:55, 12.08.2020
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