Работа полиции часто связана с проникновением внутрь зданий. Известно, что ключа который был бы универсальных для всех замков подобрать невозможно.

Именно поэтому сотрудникам полиции приходится прибегать к специальному инструменту: лом, резак, таран.

Инструмент для взлома дверей Скриншот из видео

Инструмент для взлома дверей Скриншот из видео

Инструмент, который вы увидите на экране имеет более совершенные и технологичные альтернативы тому что спецслужбы используют для взлома уже много лет.

производством гаджета занимается компания Holmato в Нидерландах.

Этот инструмент автономен: не требует электричества, приводится в действии при помощи гидравлического насоса.

Инструмент для взлома дверей Скриншот из видео

Инструмент для взлома дверей Скриншот из видео

Он выталкивает дверь с такой силой, что она моментально выламывается. Ширина дверного проема не имеет значения, так как в данном инструменте можно отрегулировать ширину под конкретный дверной проём.

Инструмент компактен, его можно поместить даже в небольшой рюкзак.

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