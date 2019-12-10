Инструмент для взлома дверей
Работа полиции часто связана с проникновением внутрь зданий. Известно, что ключа который был бы универсальных для всех замков подобрать невозможно.
Именно поэтому сотрудникам полиции приходится прибегать к специальному инструменту: лом, резак, таран.
Инструмент для взлома дверей
Скриншот из видео
Инструмент для взлома дверей
Скриншот из видео
Инструмент, который вы увидите на экране имеет более совершенные и технологичные альтернативы тому что спецслужбы используют для взлома уже много лет.
производством гаджета занимается компания Holmato в Нидерландах.
Этот инструмент автономен: не требует электричества, приводится в действии при помощи гидравлического насоса.
Инструмент для взлома дверей
Скриншот из видео
Инструмент для взлома дверей
Скриншот из видео
Он выталкивает дверь с такой силой, что она моментально выламывается. Ширина дверного проема не имеет значения, так как в данном инструменте можно отрегулировать ширину под конкретный дверной проём.
Инструмент компактен, его можно поместить даже в небольшой рюкзак.
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