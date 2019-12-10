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10 декабря • обновлено в 09:01
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Инструмент для взлома дверей

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Работа полиции часто связана с проникновением внутрь зданий. Известно, что ключа который был бы универсальных для всех замков подобрать невозможно.

Именно поэтому сотрудникам полиции приходится прибегать к специальному инструменту: лом, резак, таран.

Инструмент для взлома дверей

Инструмент для взлома дверей

Скриншот из видео

Инструмент для взлома дверей

Инструмент для взлома дверей

Скриншот из видео

Инструмент, который вы увидите на экране имеет более совершенные и технологичные альтернативы тому что спецслужбы используют для взлома уже много лет.

производством гаджета занимается компания Holmato в Нидерландах.

Этот инструмент автономен: не требует электричества, приводится в действии при помощи гидравлического насоса.

Инструмент для взлома дверей

Инструмент для взлома дверей

Скриншот из видео

Инструмент для взлома дверей

Инструмент для взлома дверей

Скриншот из видео

Он выталкивает дверь с такой силой, что она моментально выламывается. Ширина дверного проема не имеет значения, так как в данном инструменте можно отрегулировать ширину под конкретный дверной проём.

Инструмент компактен, его можно поместить даже в небольшой рюкзак.

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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Это была реклама для ворюг? Обозреватель, вы в своём уме?
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