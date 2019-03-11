Выступления радикалов: эксперт рассказал, стоит ли ждать революцию после выборов

Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко, комментируя столкновения "Нацкорпуса" с подразделениями нацпоиции, отметил, что во время выборов происходит общая политизация населения, под которой следует понимать также и екстимализацию. Он прогнозирует, что напряжение будет расти до самых выборов, из-за противопоставления одних политических сил другим, которые обвиняют друг друга в неправоте взглядов и позиций.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко стал заложником своей политической патриотической позиции, с которой его пытаются выбить праворадикальные националистические силы. Но, радикальные выступления до выборов он назвал "выпуском пара", которые делают напряжение после выборов маловероятным.

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