Выступление нардепа Гончаренко в ПАСЕ по поводу дворца Путина.mp4

Таша Адамович Видео 20:51, 27.01.2021 Обновлено: 20:54, 27.01.2021

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко выступил в ПАСЕ по поводу так называемого дворца Владимира Путина в Геленджике, назвав его "памятником коррупции". Российская делегация потребовала лишить его права голоса.

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