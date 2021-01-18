Причиной схода лавины в Домбае мог стать выстрел

Таша Адамович Видео 17:18, 18.01.2021 Обновлено: 18:10, 18.01.2021

В России лавина накрыла горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии в районе Домбая у горы Мусса-Ачитара. Как пишет российское информагентство "ТАСС", в это время на лыжной трассе находились от 4 до 12 человек, один из них погиб. Удалось спасти женщину, ее передали медикам, еще шесть человек выбрались из-под снега самостоятельно.

Комментировать
Видео

Смотрите также

В Украине испытали новый тип снарядов для ВСУ

Украинский борец Жан Беленюк выиграл Гран-при Загреба

В Украине зафиксировали первые жалобы из-за нарушения языкового закона

Беларусь пригласила российских военных на границу с Украиной. СМИ показали документ

В Ривне кондуктор выгнала ребенка на мороз из-за "не таких" денег