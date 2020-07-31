Высший антикоррупционный суд вопреки нормам КПК

Вячеслав Буткалюк Видео 11:00, 31.07.2020

Высший антикоррупционный суд выходит за пределы правового поля, грубо нарушает Криминально-процессуальный кодекс Украины и искажает судебную практику.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявила адвокат Татьяна Козаченко, которая защищает интересы бывшего владельца VAB банка Олега Бахматюка. Она отмечает, что ВАКС отменил решение Печерского районного суда, которое было окончательным и не подлежащим обжалованию.

Эти и другие нарушения теперь будет рассматривать Европейский суд по правам человека и Высший совет правосудия

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