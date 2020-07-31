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31 июля • обновлено в 11:17
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Высший антикоррупционный суд вопреки нормам КПК

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Высший антикоррупционный суд выходит за пределы правового поля, грубо нарушает Криминально-процессуальный кодекс Украины и искажает судебную практику.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявила адвокат Татьяна Козаченко, которая защищает интересы бывшего владельца VAB банка Олега Бахматюка. Она отмечает, что ВАКС отменил решение Печерского районного суда, которое было окончательным и не подлежащим обжалованию.

Эти и другие нарушения теперь будет рассматривать Европейский суд по правам человека и Высший совет правосудия

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Автор
Вячеслав Буткалюк Вячеслав Буткалюк
Темы
Обозреватель TV Спецтема СПЕЦРЕПОРТАЖ
Персоны
Татьяна Козаченко Ирина Венедиктова Олег Бахматюк Назар Холодницкий Артем Сытник
Теги
Высший антикоррупционный суд Национальное антикоррупционное бюро Украины Специализированная антикоррупционная прокуратура коррупция
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