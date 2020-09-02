В Днепре из маршрутки выпал пассажир

София Закревская Видео 15:15, 2.09.2020 Обновлено: 15:16, 2.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Меркель заявила, что "Северный поток-2" будет достроен

Россия перебросила на Донбасс военную технику и снайперов – разведка ВСУ

Начал говорить правду о Ермаке - тебя исключат из фракции

Зеленский вместе с Филимоновым обратился к одесситам. Видео

Зеленский заявил о готовности к переходу на онлайн-школу