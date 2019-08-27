Выходит в прокат фильм об Иловайске 2014: автор идеи о картине

Автор идеи "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Тарас Костанчук прокомментировал выход этого фильма в украинский прокат 29 августа 2019.

Он отметил, что его идеей было создать фильм, который максимально приближен к реальным событиям на Донбассе в 2014 году, но прежде всего этот фильм должен был стать художественной картиной. Поэтому, по его словам, на 80% этот фильм стал своего рода реконструкцией событий войны, на 10% художественным произведением и еще на 10% добавлено сюжетных линий, которые объединили художественную часть и документальную составляющую картины. Власть, по словам Костанчука, больше сопротивлялась съемкам, чем помогала. Госкино не дало на этот фильм ни единой копейки, добавил кинематографист. И этот фильм снимали пять человек, фактически, за свой счет. Он также заявил, что минимум половина бюджета Госкино из-за коррупции не доходит до съемочной площадки.

Костанчук отметил, что уже состоялись допремьерные показы этого фильма в четырех областных центрах Украины. По его словам, зрители после просмотра были уверены, что в фильме используются документальные кадры.

Автор идеи оценил успех других украинских фильмов о войне на Донбассе. Он заявил, что украинские фильмы о войне не открывают нашим врагам никаких военных тайн о тактике или стратегии ведения войны.

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