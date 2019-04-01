Выборы президента: первые результаты: Obozrevatel News в 10:00 от 01.04.2019

Выборы президента: первые результаты

Центральная избирательная комиссия обработала более 58% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины. По последним данным, больше всего голосов Украинская пока получает Владимир Зеленский – более 30% процентов.

Взорвалась граната. погиб ребенок

Гранату у одной из многоэтажек нашли двое четырнадцатилетних подростков в Запорожье. Один из ребят подобрал боеприпас и бросил его на землю. Граната сдетонировала. Подросток погиб, другой попал в больницу.

Партия Эрдогана проиграла выборы

Партия Реджепа Эрдогана проиграла местные выборы - оппозиционной Народной партии - в Стамбуле. По предварительным данным - разрыв составил несколько голосов. После подсчета более 90-и процентов голосов избирателей – в столице Турции Анкаре лидером стал оппозиционный кандидат Мансур Яваз.

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