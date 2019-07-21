Когда заработает новая Рада: эксперт спрогнозировал дату

Политолог Сергей Толстов считает, что что Верховная Рада Украины нового созыва может провести первое заседание 24 августа в День независимости.

"Согласование второго тура президентских выборов тянули до максимально возможной даты. Больше такого спектакля уже не будет. Вполне очевидно, если Центральная избирательная комиссия захочет остаться на своих должностях, им надо будет работать по совести", – заявил политолог.

По его мнению, "ждать созыва первой сессии нового парламента до 9 сентября также никто не будет".

"Созыв будет быстрый – я думаю, под День независимости. Поскольку готовить что-то необычайно зрелищное к празднику времени уже не осталось, возможно, кроме торжественного заседания и праздничного концерта, то первая сессия парламента будет именно той "фишечкой", которая будет привязана ко Дню независимости. Тогда собирается парламент и начинает работать", – отметил Толстов.

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