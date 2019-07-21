Результаты выборов в Раду: политолог дал прогноз по коалиции

Выборы в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года: спецэфир ObozTV "Очередные внеочередные".

Оглашены первые результаты экзит-полов. По их данным, в Верховную Раду 9-го созыва проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос".

Политолог Сергей Толстов спрогнозировал распределение мест в парламенте, формирование коалиции и рассказал о вероятной кандидатуре премьер-министра.

"Будет партия власти + три оппозиции, – считает эксперт. – Первая оппозиция – это партия "За жизнь", вторая – бывший Блок Порошенко и третья – "Батькивщина".

"Партия власти, думаю, захочет иметь 240-245 депутатов. И я думаю, что они могут рассчитывать примерно на такой процент", – предположил Толстов.

Кроме того, по его мнению, присоединиться к "Слуге народа" захотят многие мажоритарщики – это может быть еще 30-40-50 депутатов.

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