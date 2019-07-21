Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

Результаты выборов в Раду: политолог дал прогноз по коалиции

525 Читать материал на украинском

Выборы в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года: спецэфир ObozTV "Очередные внеочередные".

Оглашены первые результаты экзит-полов. По их данным, в Верховную Раду 9-го созыва проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос".

Политолог Сергей Толстов спрогнозировал распределение мест в парламенте, формирование коалиции и рассказал о вероятной кандидатуре премьер-министра.

"Будет партия власти + три оппозиции, – считает эксперт. – Первая оппозиция – это партия "За жизнь", вторая – бывший Блок Порошенко и третья – "Батькивщина".

"Партия власти, думаю, захочет иметь 240-245 депутатов. И я думаю, что они могут рассчитывать примерно на такой процент", – предположил Толстов.

Кроме того, по его мнению, присоединиться к "Слуге народа" захотят многие мажоритарщики – это может быть еще 30-40-50 депутатов.

Что еще пророчат гадания на политической гуще? Смотрите в нашем спецэфире прогнозы от экспертов, политологов и даже... гадалок.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Сергей Толстов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости